Зеленский ответил Путину на "защиту русскоязычных" на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень опасной риторику президента РФ Владимира Путина и его окружения о "защите русскоязычных граждан" на Донбассе.

Как сказал он в интервью газете Le Figaro, опубликованном на сайте главы государства, такая риторика очень опасна для Украины, для Европы и в конце концов для самой России.

"Вы знаете, во всем мире есть русские, как и украинцы, и французы, и другие нации. Мир – он шире бывшего Советского Союза, Европы, Соединенных Штатов, Китая. Мы не можем ограничить людей по национальному признаку в том, чтобы где-то жить или работать. Взять тех же айтишников. Можно же сказать, что в Силиконовой долине мы должны защищать граждан России, Индии, Украины, Великобритании и других стран. Там даже американцев не большинство. Но это не значит, что каждая из этих стран должна защищать своих граждан и заводить туда войска. Тогда это – мировая война", – пояснил Зеленский.

Он напомнил, что сначала Россия ввела паспортизацию на оккупированном Донбассе, и сейчас там 250-300 тысяч человек с российскими паспортами.

"Они это делают, чтобы потом сказать, что "мы защищаем граждан России". Смотрите: это наша земля, наша территория, на всех не условных, а реальных картах мира. На этих территориях живут наши люди. И мы очень открыты, и там есть граждане разных стран. Потому что такой мир. И не надо защищать наши территории от нас", – подчеркнул президент.

По его словам, аналогичная история была и в Крыму.

"Мы знаем, что с начала независимости Украины Россия раздавала в Крыму российские паспорта. А потом они зашли и сказали, что защищают русских людей. Но когда ты защищаешь, от этого 14 тысяч людей не погибают. Это звучит одинаково и по-украински, и по-французски, и даже на русском языке, когда ты защищаешь – люди живы", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне обострения на Донбассе пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков стал отрицать, что Россия ведет войну против Украины и назвал конфликт "гражданским".

Он также заявил, что РФ никогда не была участницей конфликта на Донбассе, но "не останется равнодушной к судьбе русскоязычных, которые живут там".