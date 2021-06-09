Зеленский обсудил с Трюдо НАТО и Донбасс, получив полную поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо вопросы повестки дня накануне проведения саммитов "Группы семи" и НАТО.

Как сообщает пресс-служба ОП, глава государства рассказал о ситуации на Донбассе и частичном отводе российских войск от границ Украины.

"Россия почти не проводила отвод. Из 105 тысяч российских военных только 11 тысяч пошли назад", – отметил Зеленский.

Также наш президент говорил, что российский проект "Северный поток – 2" является политическим оружием Москвы.

"Мы считаем, что достройка "Северного потока – 2" укрепит Россию как игрока на карте мира", – подчеркнул Зеленский.

Видео дня

В свою очередь Трюдо подтвердил неизменную поддержку со стороны Канады суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность с нашим государством в противодействии продолжающейся агрессии РФ.

Также лидеры стран обсудили, как можно помочь Украине вступить в НАТО. Отдельно политики затронули вопрос координации стран в деле о причастности Ирана к крушению самолета рейса МАУ PS752 и привлечении виновных к ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Ангела Меркель и глава правительства Канады Джастин Трюдо раскритиковали усиление военного присутствия РФ возле Украины.