В Херсоне оккупанты открыли стрельбу по мирным жителям, есть раненые. Видео

Лилия Рагуцкая
Общество
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В Херсоне оккупанты открыли стрельбу по мирным жителям, есть раненые. Видео
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Оккупанты 21 марта обстреляли безоружных участников митинга против оккупации Херсона. Против людей путинские преступники применили также светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Херсонцы сообщают о раненых. Видео с циничным преступлением путинских убийц против мирных украинцев стали появляться в сети.

В понедельник несгибаемые херсонцы в очередной раз вышли на улицы родного города с требованием к российским оккупантам убираться из Украины.

Оккупанты применили против людей светошумовые гранаты, забрызгивали слезоточивым газом и даже открыли огонь по безоружным жителям Херсона.

Видео дня

Предварительно известно по меньшей мере о двух раненых оккупантами херсонцах.

Оккупанты открыли огонь по безоружным херсонцам
Люди вышли на мирный митинг в родном городе
Есть по меньшей мере двое раненых
Против людей также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне жители Херсона сплотились и без оружия отогнали технику оккупанта.

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