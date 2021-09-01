Зеленский об отношениях с НАТО: нет времени на стратегию, мы не просим подарков – нам нужны возможности

Президент Владимир Зеленский заявил, что западные страны видят вступление Украины в НАТО как стратегию. Однако, по его словам, у нас нет на это времени.

Зеленский назвал шаг тактикой и подчеркнул важность вопроса, передает "Укринформ". Президент пояснил, что отсутствие времени у Украины связано с оккупацией Крыма. Об этом он сообщил во время своего визита в США.

Он напомнил, что на полуострове находятся 80 тысяч российских военных. Кроме того, десятки тысяч военнослужащих России сосредоточены на украинской границе. Зеленский добавил, что стратегия Украины – это тактика.

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Глава государства поблагодарил НАТО за поддержку в бассейнах Черного и Азовского морей. Он особенно отметил проведение учений. Зеленский сказал, что такое содействие важно на психологическом уровне, однако этого не достаточно.

"Мы не просим подарков – нам нужны возможности, доступ к дешевым кредитам", – сказал президент. Зеленский отметил, что Украине нужно построить собственный современный флот. Для первой очереди строительства требуется 15 млрд долларов.

Напомним, что президент Зеленский и первая леди Елена Зеленская в ночь на вторник, 31 августа, прибыли в США. Там они проведут ряд важных рабочих встреч и мероприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в России сказали, что следят за визитом президента Украины Владимира Зеленского в США. В Кремле считают, что Штаты могут повлиять на главу нашей страны на пути реализации Минских соглашений по Донбассу.