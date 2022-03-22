Зеленский о референдуме по Крыму и Донбассу: свое слово должен сказать украинский народ, но после окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время первых прямых переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным он готов поднимать вопрос временно оккупированных Россией территорий – Крыма и Донбасса. Однако вряд ли на этой встрече может быть принято какое-либо решение.

Об этом Зеленский сказал в интервью "Суспільному". Он подчеркнул, что история Крыма и Донбасса сложная для всех, поэтому украинский народ должен сказать свое слово, но уже после окончания войны.

"Мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут – это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией", – сказал глава государства.

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Президент подчеркнул, что судьбу всех возможных компромиссов с Россией будет решать украинский народ – речь идет о всеукраинском референдуме. Это касается как вопроса Крыма и Донбасса, так и гарантий безопасности.

"Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если мой этот путь будет с нашим народом. Только так. По-другому не будет. Мы объединились наконец-то полностью. И я ни в коем случае не хочу расколоть наше государство", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший вице-премьер АР Крым Андрей Сенченко сказал, что освобождение оккупированного Крыма во время контрнаступления ВСУ обязательно – только так в этой войне можно поставить точку. Но полуостров может вернуться под контроль Украины и за счет других факторов. Россия может сдать Крым без боя.

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