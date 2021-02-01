Зеленский – о поставке вакцин: стоим с протянутой рукой, мы не наравне с ЕС и всем миром

Президент Владимир Зеленский признал, что Украина – не в приоритете стран, которые получили вакцину от COVID-19, и стоит с протянутой рукой.

Об этом глава государства рассказал в интервью программы Axios на американском телеканале HBO.

"Есть несколько эмоций о глобальной вакцинации. То, что Украина не является равным членом Европейского Союза или мира, подтвердилось условиями вакцинации. Мы не в приоритете стран, которые уже получают вакцину. Страны ЕС, с которыми у нас замечательные отношения – я связывался с их лидерами. И они говорили, что будут помогать понемногу из собственных запасов вакцины", – сообщил гарант.

Зеленский добавил, что ему сложно говорить населению, почему Украина получит вакцину одной из последних в мире.

"Это сложно объяснять народу, что нам будут давать понемножку... Но очень неприятно осознавать, что ты стоишь с протянутой рукой", – говорил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский сказал, кто первым в Украине получит вакцину от COVID-19.