Зеленский о поддержке союзников: есть страны НАТО, готовые предоставить Украине гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть несколько стран, которые действительно являются партнерами нашего государства и готовы предоставить нам гарантии безопасности. Именно вместе с ними Украина работала над укреплением своей армии.

Об этом Зеленский сказал в интервью "Суспільному". Он подчеркнул, что еще в разгар пандемии коронавируса, посмотрев на реакцию мира, понял, что "не дай бог что-нибудь произойдет – как вот война, – мы можем остаться в кругу немногих государств. В принципе, это и произошло".

Но мир уже поменялся, добавил президент. Сейчас можно наблюдать процессы, ведущие к реальному, не теоретическому, а практическому народовластию.

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"Политики уже боятся своих людей, боятся социальной ответственности, видят, что народы по-разному реагируют и во многих государствах народы поддерживают нас. Это говорит о том, что социальное общественное мнение будет сильнее любого лидера в мире", – сказал Зеленский .

Именно эти процессы, по его мнению, приведут в будущем к появлению новых альянсов безопасности. И это не значит, что надо разрушать уже работающие старые схемы, подчеркнул глава государства.

"Просто люди хотят покоя, мира, стабильности, а самое главное – уверенности. Человек должен знать, что он должен быть защищен в этом государстве. И если он уехал в другое государство, то будет и там защищен, не пострадает. Поэтому мир или примет эту модель и придет к таким союзам, или будет смена многих лидеров мира и их общества будут находить для себя именно таких людей", – пояснил гарант.

Украинский лидер добавил, что уже сейчас есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами нашей безопасности. Однако, к сожалению, они не могут предложить Украине стопроцентное членство в Альянсе, но "готовы делать все то, что должен был бы делать Альянс, будь мы его членами". По мнению Зеленского, такой компромисс приемлем для всех.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский сказал, что если бы Украина стала членом Североатлантического Альянса до 24 февраля, Путин бы не решился напасть на нашу страну. И тысячи жизней удалось бы сберечь.

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