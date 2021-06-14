Зеленский о первой игре Украины на Евро-2020: ребята боролись до последней секунды

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на первую игру нашей сборной в матче первого тура чемпионата Европы по футболу-2020 против Нидерландов. Он назвал ее очень сильной.

Об этом Зеленский написал у себя в Twitter. По его словам, начало было эмоциональным и ребята боролись до последней секунды.

"Каждый украинец был с вами сегодня и будет и дальше. А дальше – важные две игры и победа! Потому что то, что у вас написано на форме, не затереть и не убрать! Потому что это – об Украине! Потому что это сегодня – о вас", – написал президент.

Напомним, что сборная Украины на последних минутах проиграла Нидерландам на Евро-2020, забив два гола. Поединок в Амстердаме на "Йохан Кройфф Арене" завершился со счетом 3:2 при том, что до 75-й минуты украинцы "горели" 0:2, а на 79-й была ничья 2:2.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, сборная Украины по футболу стартовала на чемпионате Европы-2020. Перед началом игры во время официальной части прозвучал гимн нашей страны, которому подпевали все немногочисленные украинские болельщики, добравшиеся до Амстердама.