Зеленский о достижениях Украины: мы – первые в Европе по количеству качественных дорог

Украина занимает первое место в Европе по количеству километров качественных автомобильных дорог. Этого удалось добиться, несмотря на то, что ранее у нас не было необходимой инфраструктуры.

Такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал в субботу, 2 октября, на выездном заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса главы государства, а видео с мероприятия оказалось в распоряжении LB.ua (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Статистически мы строим больше всех в месяц. Номер один в Европе!" – так президент оценил темпы строительства дорог в Украине.

Видео дня

Кроме того, гарант подчеркнул важность ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции. Он добавил, обращаясь к "слугам", что нужно гордиться собой и тем сложным путем, который проходит Украина.

"Я считаю, что это вызов и победа, с чем я хочу вас поздравить", – сказал Зеленский.

Напомним: вчера состоялся второй день съезда нардепов от "Слуги народа" в Трускавце. Обо всех подробностях событий "Большой фракции" читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский сказал, что наша страна лидирует в Европе и по цифровизации. При этом политику нашей страны относительно членства в Евросоюзе он назвал "наглой".