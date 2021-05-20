Зеленский – о деле Шеремета: если бы знал, кто убил, пошел бы на нарушение закона

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает лично, кто убил украинского журналиста Павла Шеремета. А если бы знал, то "пошел бы даже на нарушение закона".

Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции ко второй годовщине президентства. В частности, журналисты указали гаранту, что нераскрытие за столько лет этого преступления для них свидетельствует о том, что "все они ходят под Богом", а государство не в состоянии их защитить – найти виновных и наказать (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я не знаю, кто убил. Поверьте, если бы знал, то все сделал бы. Даже то, что вне закона, но чтобы этих людей арестовать. Или это те представители, которые сейчас под следствием, или другие, или кто-то из этих и одновременно другие. К сожалению, я не детектив по этому делу", – подчеркнул Зеленский.

Он выразил сожаление и по поводу того, что Украина потеряла такого представителя СМИ, и чот тогда он не был президентом. Также гарант заявил, что не может обещать чего-то в этом деле.

"Давайте очень осторожно говорить об убийстве журналистов... Вероятность причастности (к убийству Шеремета. – Ред.) во время прошлой каденции тех или иных лиц, которые могли быть связаны с контрразведкой, думаю, наверное нет", – подытожил Зеленский.

Напомним: на этом мероприятии президент заявил, что лично переписывается с фигуранткой дела Шеремета, ветераном Яной Дугарь. Для подтверждения своих слов он показал телефон.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию пресс-конференции. С главными тезисами, озвученными президентом, а также тем, что было на мероприятии, с фото и видео, можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева. Автомобиль, в котором он был, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.