Зеленский назвал лучшую возможность для возвращения мира в Украине

Лучшей возможностью для возвращения мира в Украине будет предоставление Плана действий по членству в НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете La Repubblica, опубликованном на сайте главы государства.

"Наши Вооруженные силы сдерживают единую агрессию в Европе, мы выстояли уже более 7 лет и постоянно совершенствуемся. Это точно не секрет для тех наших друзей из НАТО, которые приезжают в Украину, участвуют в совместных учениях с нашими военными, проводят тренинги", – рассказал он.

По словам Зеленского, он понимает, что Украина должна соответствовать стандартам НАТО, и проводит необходимые реформы.

"Однако нельзя сводить все только к реформам, и особенно сейчас, когда явно не реформы способны не допустить расширения российской агрессии", – добавил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью газете Le Figaro Зеленский заявил, что Украина не может бесконечно быть на пороге вступления в Европейский Союз и членства в Североатлантическом альянсе. Поэтому европейские партнеры должны наконец перейти от разговоров к решениям в этих вопросах.