Зеленский назначил послов в трех странах: что о них известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов в Лихтенштейне, Сан-Марино и Андорре. Соответствующие указы глава государства подписал 11 августа.

Ими по совместительству стали послы в Швейцарии, Италии и Испании. Об этом говорится в указах №352/2021, №353/2021 и №354/2021.

Так, послом в Лихтенштейне назначен посол Украины в Швейцарии Артем Рыбченко, послом в Сан-Марино – посол Украины в Италии Ярослав Мельник, а послом в Андорре – посол Украины в Испании Сергей Погорельцев.

38-летний Артем Рыбченко возглавляет посольство в Швейцарии с 2018 года. Свою карьеру он начал в 2008 году с должности ассистента международных программ Украинского центра экономических и политических исследования имени Разумкова.

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Затем стал атташе сектора обеспечения деятельности заместителя главы МИД, а позже возглавил юротдел Государственной службы по контролю за наркотиками.

Также Рыбченко был начальником отдела международно-правового сотрудничества Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел. В 2014-2015 годах работал первым заместителем руководителя главного департамента внешней политики и евроинтеграции в Администрации президента, а до назначения послом в Швейцарии был советником посольства Украины в Австрии.

41-летний Ярослав Мельник начал государственную и дипломатическую службу в 2002 году с должности в секретариате Кабмина, также был заместителем руководителя протокола премьер-министра.

Затем работал заместителем главы торгово-экономической миссии посольства Украины в Италии, первым заместителем руководителя главного управления государственного протокола и церемониала Администрации президента (в 2010-2014 годах), а после возглавил это же управление.

С 2020 года является послом в Италии, а с начала 2021-го постпредом Украины при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

56-летний Сергей Погорельцев начал свою карьеру чиновника еще до независимости Украины – в 1988-1991 годах он был переводчиком Министерства обороны СССР на Кубе. Затем работал в Министерстве по делам молодежи и спорта Украины, а в 1993 года стал атташе отдела визовой политики департамента консульской службы МИД.

Также он был третьим и вторым секретарем посольства Украины в Аргентине, исполнял обязанности начальника отдела визовой политики в МИД, был консулом в Нью-Йорке и выполнял обязанности генерального консула в этом же городе, а затем дважды (в 2001-2006 годах и в 2009-2012 годах) был назначен непосредственно генконсулом в Нью-Йорке.

Послом Украины в Испании Погорельцев был в 2012-2015 годах, затем снова занял эту же должность в 2020 году, а с марта 2021-го по совместительству является постпредом Украины при Всемирной туристической организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский назначил послов Украины в Австрии, Индонезии, Танзании и Турции. Также, а также главу миссии Украины при НАТО.