Зеленский назначил послов Украины в четыре страны: все подробности

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил послов Украины в Австрии, Индонезии, Танзании и Турции. Также, украинский лидер назначил главу миссии Украины при НАТО.

Соответствующие указы в пятницу, 30 июля, размещены на сайте главы государства. Они вступают в силу с момента публикации.

В частности, президент назначил нового посла Украины в Турции. Им стал Василий Боднар который в 2015-2017 годах занимал должность генерального консула Украины в Стамбуле и был представителем Украины при ОЧЭС.

"Назначить Боднар Василия Мироновича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турецкой Республике", – говорится в тексте указа.

Видео дня

Кроме того, украинский лидер назначил Василия Гамянина послом Украины в Индонезии. А посол Украины в Кении Андрей Праведник стал также послом Украины в Танзании.

Еще одним указом Зеленский назначил Василия Химинця послом Украины в Республике Австрия. Он заменит на посту Александра Щербу, который работал послом в Вене более шести лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший посол Украины в Великобритании Наталия Галибаренко стала главой миссии Украины при НАТО. На эту должность ее назначил президент Владимир Зеленский.