Зеленский назначил начальника Департамента контрразведки СБУ: что о нем известно

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины. Новым руководителем ведомства стал Александр Поклад.

Об этом говорится в соответствующем указе главы государства №606/2021 от 30 ноября 2021 года. Александр Поклад сменил на должности уволенного накануне Александра Руснака.

По информации издания ZAXID, ранее Александр Поклад работал начальником 5-го управления Департамента контрразведки Службы безопасности Украины. Также он руководил спецоперацией по задержанию сотрудника управления "К" СБУ Юрия Расюка и генерал-майора ведомства Валерия Шайтанова, подозреваемого в работе на спецслужбе Российской Федерации.

Видео дня

Также президент Зеленский назначил начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. Согласно указу президента №605/2021, ведомство возглавил Илья Витюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 ноября из Службы безопасности Украины (СБУ) уволили Александра Руснака, который занимал должность руководителя департамента контрразведки с сентября 2019 года.

Накануне в СБУ заявили, что начали расследование вероятного государственного переворота в Украине, о котором заявил президент Зеленский на пресс-марафоне 26 ноября. Кто именно его фигуранты, пока не уточняется. Производство открыто по части 1 статьи 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.