Зеленский уволил главу департамента контрразведки СБУ

Из Службы безопасности Украины (СБУ) уволили Александра Руснака, который занимал должность руководителя департамента контрразведки. Указ подписал президент Владимир Зеленский.

Его текст появился на сайте главы государства в понедельник, 29 ноября. Руснак возглавлял департамент более двух лет – с 11 сентября 2019 года.

"Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", – говорится в указе Зеленского №604/2021.

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О причинах такого решения не уточняется. Как известно, уволенный правоохранитель является генерал-майором Службы безопасности Украины, доктором юридических наук и доцентом. После начала войны на Донбассе выполнял боевые задачи в составе оперативной группы департамента контрразведки СБУ.

Удостоен трех наград: ордена Даниила Галицкого и двух орденов "За мужество" второй и третьей степени.

Отметим, что накануне в СБУ заявили, что начали расследование вероятного государственного переворота в Украине, о котором заявил президент Зеленский на пресс-марафоне 26 ноября. Кто именно его фигуранты, пока не уточняется. Производство открыто по части 1 статьи 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ предотвратила возможную передачу российским спецслужбам секретных данных относительно подразделений украинской противовоздушной обороны. Ведомости скрыто собирал чиновник одной из воинских частей Воздушных сил ВСУ в Винницкой области.