Зеленский назначил и.о. руководителей СБУ и Нацполиции: что известно

Президент Владимир Зеленский назначил нового исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины. Им станет первый заместитель главы СБУ Александр Поклад. Кроме того, Кабмин временно поручил исполнение обязанностей главы Национальной полиции Украины Максиму Цуцкиридзе.

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О назначении и.о. главы СБУ говорится в указе президента №622/2026. Документ опубликован на сайте президента.

"Первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Покладу Александру Валентиновичу временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины", — говорится в указе главы государства.

Что известно об Александре Покладе

Александр Поклад — генерал-майор СБУ, кандидат юридических наук. В 2021–2023 годах он возглавлял Департамент контрразведки СБУ. С 2023 года занимал должность заместителя председателя Службы безопасности Украины. 5 января 2026 года стал первым заместителем председателя СБУ.

Поклад окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, работал в правоохранительных органах Полтавской области. В 2025 году получил звание Героя Украины и вошёл в состав украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле.

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