'Украина объединилась ради мира и сейчас объединяет мир': Зеленский обратился к Европейскому совету и народам Европы

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 24 марта, выступил с обращением к Европейскому совету и народам Европы. Глава государства подчеркнул, что Украина не хотела войны, не шла на чужую землю, но сейчас страна объединилась и ради мира объединяет весь мир. Он призвал европейских политиков не опоздать и принять верное решение относительно членства Украины в ЕС.

Обращение опубликовала пресс-служба президента. Зеленский в нем рассказал обо всех бесчинствах, которые совершает российская армия на украинской земле уже целый месяц (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Политик рассказал, что Россия направила против нас бронетехнику, завезла несколько тысяч танков, захватила Чернобыльскую станцию с персоналом, стреляла по Запорожской атомной станции, ударила ракетами по Бабьему Яру, разрушила 230 школ и 155 детских садов, убила 128 детей, сжигает жилые кварталы, села и города, оккупанты применяют фосфорные бомбы, насилуют женщин, грабят дома.

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"Это все делает Россия. Уже месяц на нашей земле. А Украина? Что делает Украина? Не шла на чужую землю, никогда не мечтала о какой-либо войне. Сбивает ракеты, призывает чужестранцев сложить оружие и вернуться домой. Ради жизни, не смерти. Лечит и кормит пленных, позволяет им связаться с родными по телефону. Собирает в полях трупы российских военных, которые просто кидают, бросают. Украина объединилась ради мира. И еще ради мира объединяет мир", – подчеркнул президент.

Все украинцы каждое утро минутой молчания чтят память всех погибших за наше государство, рассказал Зеленский. Он подчеркнул, что в России такого нет, они даже стесняются слова "война", называя ее "спецоперацией".

"Это разные миры. Мы и они. Это неодинаковые ценности, это неодинаковое отношение к жизни. Российские военные в упор не видят, что такое достоинство, не знают, что такое совесть, не понимают, почему мы так ценим нашу свободу. Вот этим определяется, как будет жить страна. И кому – быть в Европе", – сказал президент Украины.

Он поблагодарил Европу за санкции против страны-агрессора, но подчеркнул, что ограничения были введены слишком поздно.

"А теперь мы с вами готовим членство Украины в Европейском Союзе. Наконец-то. Вот здесь я вас прошу – не опоздайте, пожалуйста. Потому что за этот месяц вы сравнили эти миры, и вы все видите. Кто чего стоит. И что Украина должна быть в ЕС уже в ближайшее время. По крайней мере, у вас для этого все есть. А у нас есть этот шанс", – подчеркнул политик.

Глава государства поблагодарил каждую европейскую страну, которая поддерживает Украину, и отдельно обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

"Вы должны сами решить, за кого вы. Вы суверенное государство. У вас были трагические моменты в жизни. Я был на вашей набережной, видел этот мемориал... Обувь на реке Дунай. О массовых убийствах. Послушай, Виктор, знаешь, что происходит в Мариуполе? Пожалуйста, если сможешь, сходи на свою набережную. Посмотри на ту обувь и ты увидишь, как массовые убийства могут повторяться в современном мире. И это сегодня делает Россия. В Мариуполе, там такие же люди. Взрослые и дети. И дедушки, и бабушки. И их там тысячи. И этих тысяч уже нет. А ты сомневаешься – вводить санкции или нет? Думаешь – пропускать оружие или нет? Думаешь – торговать с Россией или нет? Нет времени колебаться, пора уже решать, нам нужна твоя поддержка!" – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина верит в Европейский союз и в то, что Германия в решающий момент тоже будет с нами.

"Литва – за нас. Латвия – за нас. Эстония – за нас. Польша – за нас. Франция – Эммануэль, я очень верю, что вы будете за нас. Словения – за нас. Словакия – за нас. Чехия – за нас. Румыния – знает, что такое достоинство, а значит, в решающий момент будет за нас Болгария – за нас Греция – верю, что с нами Германия... Я чуть позже Португалия – ну практически... Хорватия – за нас . Швеция – желто-синие всегда должна быть вместе. Финляндия – знаю, что вы с нами. Нидерланды – за рациональных, поэтому найдем общий язык. Мальта – верю, что удастся. Дания – верю, что удастся. Люксембург – мы понимаем друг друга. Кипр – очень верю, что с нами. Италия – спасибо за поддержку! Испания – найдем общий язык. Бельгия – найдем аргументы. Австрия – вместе с украинцами это для вас возможности. Я уверен в этом. Ирландия – ну практически", – подытожил украинский политик.

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