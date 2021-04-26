Зеленский лидирует в президентском рейтинге, но потерял бы голоса на Донбассе – Институт будущего

Действующий глава государства Владимир Зеленский занимает первое место в президентском рейтинге: за него готовы проголосовать 28% среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского социологического исследования "Социально-политические настроения украинцев, III волна" на тему: "Как война и коронавирус повлияли на рейтинги политиков", проведенного Украинским институтом будущего совместно с "Нью Имидж Маркетинг Групп", передает пресс-служба UIF в Facebook.

Вместе с тем, лишь половина (50%) из тех, кто заявляет о своем желании голосовать на выборах президента уже определились со своим выбором. В то же время другая половина еще не выбрала (41%) или не может ответить на этот вопрос (9%).

Как сказано в исследовании, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко отдали бы голоса 15% респондентов, среди тех, кто определился и пойдет на выборы, за сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко – 14% опрошенных, за лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко – 11%, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 8%.

"Молодежь до 24 лет уже традиционно больше поддерживает Зеленского – 34%. С увеличением возраста респондентов их готовность голосовать за него уменьшается и среди людей старшего возраста составляет лишь 13%. Зато старшие люди вдвое чаще поддерживают Бойко (14% против 6% среди молодежи) и Порошенко (12% против 6% среди молодежи). Владимир Зеленский удерживает электоральное лидерство в центре 21% против 10% Порошенко и юге с 23% против 16% у Бойко. На Западе его основной соперник Порошенко сегодня имеет несколько выше рейтинг 19% , тогда как у Зеленского – 16%", – отмечают авторы исследования.

В то же время, согласно результатам опроса, на Донбассе Зеленский втрое проигрывает Бойко – 10% против 31%.

"Небольшая поддержка в Донецкой и Луганской областях коррелирует с низким доверием там к действующему главе государства и большой долей тех, кто выступает за досрочные президентские выборы", – сказано в сообщении.