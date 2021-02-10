Зеленский хочет заменить Разумкова на Стефанчука – СМИ

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук может заменить председателя ВР Дмитрия Разумкова на его должности в парламенте.

Как сообщает "Украинская правда", президент Украины Владимир Зеленский хотел бы видеть Стефанчука во главе Рады. Главе государства якобы не нравится излишняя самостоятельность Разумкова, который вроде бы имеет собственные политические амбиции и старается не зависеть от Офиса президента.

"Как рассказывают в окружении Зеленского, президент был бы не против подсадить Стефанчук на ступень выше в парламентской иерархии. Но есть проблема – это ступень уже занята", – пишет издание.

Однако отмечается, что с принятием такого решения не будут спешить. Ведь для смены главы ВР нужно публично объяснить, что не так с Разумковым и найти голоса в поддержку Стефанчука.

В публикации говорится, что для "раскрутки" Стефанчука были созданы специальные "тройки", которые занимаются различными сферами. Курировать их работу и должен Стефанчук для формирования образа "государственника".

"Есть экономическая "тройка", финансовая, налоговая и так далее. Вот сколько комитетов в Раде – столько примерно и "троек". На них решают, какие законы надо подготовить, чтобы выполнить обещания Зеленского, что именно туда записать, и когда это можно провести через комитеты и Раду", – сообщил источник в правительстве.

При этом сам Разумков в процесс работы "троек" не вовлечен.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отказался поддержать санкции Совета национальной безопасности против правой руки Виктора Медведчука Тараса Козака.