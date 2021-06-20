Зеленский: длинные выходные – подходящее время поблагодарить наших настоящих героев

Президент Владимир Зеленский трогательно поздравил украинских медиков с профессиональным праздником, который они отмечают 20 июня. Гарант назвал их настоящими героями страны.

Поздравление появилось в официальном Telegram-канале главы государства. Он прежде всего отметил, что на днях граждане имеют почти маленький отпуск – длинные выходные из-за праздника Троицы, а потому и время, чтобы поблагодарить медицинских работников.

"Времени достаточно, чтобы пообщаться с родными и друзьями, чтобы попутешествовать по Украине, просто хорошо отдохнуть. А также более чем достаточно, чтобы поблагодарить тех, кто действительно обеспечивает нам это время. Кто заботится о нашем здоровье и умеет вернуть наши силы", – подчеркнул президент.

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Он отметил, что сегодня медики – настоящие герои, которые уже умеют сдерживать пандемию и делают все возможное и невозможное 7 дней в неделю и 24 часа в сутки, "чтобы украинцы могли нормально жить, хорошо работать и еще лучше отдыхать".

"Поэтому сегодня наша самая большая благодарность – врачам, медицинским сестрам и всем тем, кто работает в медицинской отрасли Украины. В их профессиональный праздник, который в этом году очень символично совпал с Троицей", – добавил Зеленский.

Гарант высказал уверенность, что большинству украинцев есть кому в этот день сказать теплые слова – своему врачу или просто тем, кто когда-то помог.

"Обязательно найдите время и для этого. Даже если у вас нет сейчас их контактов, сделайте это хотя бы мысленно. Ибо где бы еще мы взяли это время, если бы не они? С праздником!" – подытожил президент.

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