Зеленский: членство Украины в ЕС перестало быть гипотетическим, вопрос должен решиться до 2030 года

Вопрос о членстве Украины в Европейском Союзе (ЕС) должен решиться в течение текущего десятилетия. Интеграции должно поспособствовать выполнение и обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом было сказано на совещании по стратегии европейской и евроатлантической интеграции под руководством президента Украины Владимира Зеленского, проинформировали на сайте Офиса главы государства.

"Украина становится страной, где всем уютно и безопасно, а членство в Европейском Союзе перестало быть гипотетическим – это вопрос времени, который должен решиться до конца текущего десятилетия", – отметили в сообщении.

Важной частью внешней политики Украины является формирование и продвижение ее положительного имиджа в мире.

"Украина – авторитетный и ответственный член международного сообщества, вносит весомый вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности и стабильности, активно привлекается к противодействию новым вызовам и угрозам", – сказал Зеленский.

Основными целями для государства являются евроинтеграция Украины, ее продвижение на пути к полноправному членству в НАТО, а также присоединение к "зеленому" курсу Европы.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль начал переговоры о присоединении к "зеленой" программе ЕС и пообещал к 2030-му резко сократить потребление энергоресурсов и "реформировать" угольные регионы.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему Украина до сих пор не вошла в состав НАТО.