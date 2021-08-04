Зеленские встретились с девочкой, спасшей 4-х детей на Закарпатье, и сделали подарок. Фото

12-летняя Таня Тулайдан из Закарпатья, которая во время наводнения спасла четверых детей – своих братьев и сестер, получила медаль "За спасенную жизнь" лично от президента Украины Владимира Зеленского. Для того, чтобы вручить юной героини отличие, глава государства вместе с первой леди Еленой Зеленской встретился с девочкой, ее отцом Василием, матерью Марией и младшим братиком Юрием.

Об этом сообщила пресс-служба президента. Владимир Зеленский поблагодарил Таню за то, что она сделала, отметив, что именно так выглядят настоящие украинские герои.

"Хочу лично вручить тебе отличие Президента Украины – медаль"За спасенную жизнь". Это – первая награда, которая останется тебе, твоим детям и внукам, и они всегда будут гордиться тобой. Большое уважение от меня, от всей страны. Спасибо за то, что ты сделала. Уверен, что именно такие люди еще много сделают для Украины и своей семьи", – сказал Зеленский.

Видео дня

Елена Зеленская поблагодарила родителей Татьяны за воспитание дочери, отметив, что такие героические поступки детей свидетельствуют о том, что они имеют достойный пример в семье.

"Трудно представить, как бы я вела себя в такой ситуации. Теперь, когда у меня будет случаться критическая ситуация, я буду вспоминать Татьяну и то, как она не растерялась. Это меня будет поддерживать. Спасибо, ты молодец", – отметила она.

Зеленский спросил у родителей девочки, помогали ли их семье местные власти, и нужна ли помощь в ликвидации последствий непогоды.

По словам родных Татьяны, стресс от пережитого чрезвычайного происшествия уже прошел, их дом постепенно приводят в порядок, а местные власти уже починили поврежденную наводнением дорогу.

Президент также предложил семье Тулайдан провести экскурсии и посетить Дом с химерами и Мариинский дворец.

В память о встрече Зеленские вручили детям подарки. Татьяне, которая занимается музыкой, подарили скрипку.

Напомним, OBOZREVATEL сообщал, что на Закарпатье во время потопа 12-летняя Таня Тулайдан спасла четверых детей. Родителей не было дома, когда началось наводнение, но девочка не растерялась.