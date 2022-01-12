'Завтра на Майдане будет стоять 100 тысяч граждан', – Савельев о возможном аресте Порошенко в аэропорту

Главный редактор львовской газеты "Ратуша" Николай Савельев заявил, что арест Порошенко в аэропорту будет ошибкой властей. Журналист констатировал создание в Украине "тотальной репрессивной системы", под которую попал, в частности, и пятый президент.

Об этом Савельев сказал, отвечая на вопрос о ситуации с возвращением бывшего президента Украины, народного депутата и главы политической партии Европейская солидарность Петра Порошенко в Украину 17 января, пишет издание " Варианты ".

"Мы даже не заметили, как создалась тотальная репрессивная система. Сегодня под нее попал Порошенко – завтра кто-то другой" – сказал Савельев.

Журналист среди признаков "тотальной репрессивной системы" выделил "уничтожение независимых медиа".

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"Слуга народа уничтожает независимые медиа, за которые люди выступали раньше. Для меня страшно то, что раньше воспринималось как преступление, сейчас считается нормой. Сейчас нормально, что не оформленный человек является допущенным к государственным тайнам; человек с судимостью стал заместителем министра внутренних дел. Но разве это нормально?" − добавил Савельев.

Савельев считает, что арест Порошенко в аэропорту будет ошибкой властей, которые могут привести к возникновению нового Майдана.

"Возможно Порошенко прилетит во Львов, возможно в Киев. Неважно, сколько людей придут его встречать, возможно 2 000, а возможно 5 000. Здесь проблема не в том. Здесь проблема в том, смогут ли власти арестовать Порошенко в аэропорту. Я думаю, что Зеленский сможет это сделать только в том случае, если он политический самоубийца, он понимает, что сегодня в аэропорту будет стоять 5 000, а завтра на Майдане 100 000 граждан" – объяснил он.

Напомним, пятый президент Украины и лидер лидер Европейской солидарности Петр Порошенко вернется в Украину 17 января авиарейсом из Варшавы.