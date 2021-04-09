Заседание СНБО не состоится: в ОП назвали причину
В пятницу, 9 апреля, не состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский и секретарь Совбеза Алексей Данилов находятся на Донбассе.
Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на комментарий Офиса президента Украины. Дата следующего заседания пока неизвестна.
В ОП отметили, что график встреч СНБО может меняться в зависимости от занятости президента.
Напомним, что на этом очередном заседании СНБО по данным СМИ должны были продолжить введение санкций против контрабандистов и бенефициаров конвертационных центров.
Как сообщал OBOZREVATEL :
8 апреля Владимир Зеленский отправился со срочной рабочей поездкой на Донбасс из-за обострения на фронте.
Он пообедал вместе с военнослужащими в солдатской столовой, отметив высокое качество блюд.
Президент Украины Владимир Зеленский провел второй день в зоне ООС на Донбассе. Переночевал глава государства в местах дислокации украинских защитников.