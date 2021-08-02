Защита Чауса подала ходатайство, чтобы забрать дело у НАБУ. Документ

Адвокат бывшего судьи Николая Чауса, которого подозревают в коррупции, Ростислав Кравец хочет забрать дело своего подзащитного в Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом Кравец сообщил в своем Telegram-канале. Адвокат также опубликовал фото своего ходатайства, которое уже отправил в Офис генпрокурора.

"Как и обещал, размещаю ходатайство, которое только что отправлено в Офис генпрокурора по электронной почте об изменении подследственности по делу Чауса", - отметил адвокат.

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Адвокат отмечает, что в НАБУ в этом деле есть конфликт интересов, ведь лицо, дававшее подставную взятку Чаусу, сейчас работает в Антикоррупционное бюро.

"Мы просим Офис генерального прокурора изменить подследственность именно в связи вот с таким конфликтом интересов в НАБУ и непосредственно моего подзащитного", — сказал Кравец в видео-блоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

В связи с этим Кравец считает, что лучшим решением этого конфликта станет передача дела Чауса другому правоохранительному органу.

"Чтобы у стороннего наблюдателя не возникали вопросы предвзятости, я считаю, что это дело должен рассматривать любой другой правоохранительный орган, не только СБУ", – отметил Кравец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Винницкой области в пятницу, 30 июля, обнаружили бывшего судью Николая Чауса, которого неизвестные якобы похитили в апреле этого года. После этого сотрудники Службы безопасности Украины привезли Чауса в Киев.

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