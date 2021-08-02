Защита Чауса подала ходатайство, чтобы забрать дело у НАБУ. Документ
Адвокат бывшего судьи Николая Чауса, которого подозревают в коррупции, Ростислав Кравец хочет забрать дело своего подзащитного в Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Об этом Кравец сообщил в своем Telegram-канале. Адвокат также опубликовал фото своего ходатайства, которое уже отправил в Офис генпрокурора.
"Как и обещал, размещаю ходатайство, которое только что отправлено в Офис генпрокурора по электронной почте об изменении подследственности по делу Чауса", - отметил адвокат.
Адвокат отмечает, что в НАБУ в этом деле есть конфликт интересов, ведь лицо, дававшее подставную взятку Чаусу, сейчас работает в Антикоррупционное бюро.
"Мы просим Офис генерального прокурора изменить подследственность именно в связи вот с таким конфликтом интересов в НАБУ и непосредственно моего подзащитного", — сказал Кравец в видео-блоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
В связи с этим Кравец считает, что лучшим решением этого конфликта станет передача дела Чауса другому правоохранительному органу.
"Чтобы у стороннего наблюдателя не возникали вопросы предвзятости, я считаю, что это дело должен рассматривать любой другой правоохранительный орган, не только СБУ", – отметил Кравец.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Винницкой области в пятницу, 30 июля, обнаружили бывшего судью Николая Чауса, которого неизвестные якобы похитили в апреле этого года. После этого сотрудники Службы безопасности Украины привезли Чауса в Киев.
Напомним
об исчезновении Чауса стало известно 3 апреля. Это произошло в центре Кишинева. На следующий день в сети появилось фото якобы Чауса, которого вывезли на территорию Румынии.
В МВД Молдовы заявили о задержании первого подозреваемого в похищении судьи Чауса, а 8 апреля появилось фото двух фигурантов расследования. 11 мая в Кишиневе задержали второго подозреваемого в похищении.
Сам экс-судья записал видеоролик, где указал, что его никто не похищал, и он находится в безопасном месте.