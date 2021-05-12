Замену пока не нашли: Мендель продолжает исполнять обязанности пресс-секретаря Зеленского

Бывший пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель продолжает исполнение обязанностей на этой должности, так как пока вакансия на эту должность открыта. Кандидатов готовят к тому, что функционал пресс-секретаря главы государства будет заметно пересмотрен.

Об этом изданию "Страна" рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, добавив, что продолжительные праздники затянули процесс переведения Мендель в другой отдел.

"Возможно, ещё какое-то время займёт процесс передачи дел. Очевидно, что этот "условный" период ещё не закончился. Плюс - были длинные выходные, что также несколько удлиняет период перехода и самой Юлии, и нового человека на иные функционалы", – заметил Подоляк.

При этом он добавил, что Мендель в любом случае остается в президентской команде и будет заниматься вопросами эффективного и оперативного взаимодействия с иностранными СМИ.

"Время и скорость развития публичных коммуникаций требует от нас постоянных корректив и я не сомневаюсь, что качество работы и Юлии, и нового пресс-секретаря станет выше", – утверждает советник Андрея Ермака.

Подоляк подчеркнул, что команда Офиса тщательно отбирает кандидатов на пост пресс-секретаря, но процесс затруднен из-за карантина и продолжительных майских праздников.

"Эти процессы могут идти не так быстро, как хотелось бы. Но в самое ближайшее время результаты отбора будут финализированы", – оптимистично заключил чиновник.

Напомним, OBOZREVATEL сообщал, почему Юлия Мендель, почти два года занимавшая должность пресс-секретаря президента Зеленского, решила покинуть пост.