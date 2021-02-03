В августе 1991 года группа ведущих российских журналистов из целого ряда изданий, которые были закрыты ГКЧП после попытки государственного переворота в Советском Союзе решила выступить с протестом против решения российского президента Бориса Ельцина закрыть партийные и советские газеты, которые поддерживали этот переворот, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Я отказался ставить свою подпись под этим письмом – и, разумеется, коллеги меня осуждали, называли противником свободы слова. Но я точно знал – в том числе и по собственному профессиональному опыту – что "Правда" и другие газеты советского времени это никакая не журналистика, это работа во власти и беспардонная пропаганда. Кроме того, я увидел, что когда один из журналистов "Правды" решил извиниться перед читателями за всю ложь, которую они могли увидеть на страницах этой газеты на протяжении целого столетия, подавляющее большинство сотрудников редакции "главной газеты страны" его осудило. Они не хотели извиняться. Они хотели лгать дальше. И я не понимал, почему должен защищать этих людей. Какая, к черту, журналистика?

То же самое касается телеканалов Виктора Медведчука. Какая, к черту, журналистика? Как вообще могут существовать телевизионные каналы, весь смысл работы которых – уничтожение собственной страны?

При этом, разумеется, я хорошо помню, что после запрета КПСС эта партия была восстановлена и в России, и в Украине с помощью Конституционных судов. И что профессиональные лжецы тоже возвратились в журналистику. И их газеты тоже. А вскоре, спустя всего десятилетие после августа 1991 года вся российская журналистика превратилась в сплошную "Правду". И люди, которые подписывали письмо в защиту коммунистических газет, были из профессии изгнаны. Победители их не пожалели.

Поэтому для меня важно не только то, чтобы в нашем эфире не было пророссийских телеканалов, а в парламенте – пророссийских политиков. Для меня важно и то, чтобы решения о закрытии телеканалов и о преследовании коллаборационистов имели четкое правовое обоснование и не стали ступенькой на пути к построению авторитарного режима.

Потому в этом случае они обязательно возвратятся.

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