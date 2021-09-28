Законопроект об олигархах приведет к перераспределению денежных потоков – нардеп
Следствием скандального законопроекта об олигархах станет перераспределение денежных потоков в интересах приближенных к власти лиц.
Такое мнение высказал народный депутат (группа "Доверие") Сергей Шахов (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
"Прежде всего, я не голосовал за этот закон, потому что там полностью отсутствует то, что декларирует власть. Это первое. Второе, в законопроекте вовсе не заложены нормы о борьбе с олигархами. Там заложено распределение, распиливание и отбор потоков, которые сегодня идут между олигархами и властью ", — заявил Шахов.
Нардеп также поставил под сомнение законность наделения СНБО полномочиями вне судебного процесса ограничивать права того или иного человека.
Как сообщалось, 23 сентября депутаты "Слуги народа" при поддержке близких к олигархам депутатских групп "За Будущее" и "Доверие" приняли проект закона во втором чтении.
Голосование вызвало резкую реакцию западных СМИ и дипломатов. В частности посол Канады заявила, что закон содержит опасность и что противодействовать так называемым олигархам нужно методом реформ правоохранительной и судебной системы.