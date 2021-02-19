UPD по закону з відновлення конкурсів ...

Отже Президент України пропонує прибрати правку #13 Дмитра Наталухи від Слуги Народу, за яку в залі проголосував 321! народний депутат - конституційна більшість як ніяк.

Ця правка передбачає часткове обмеження повноважень виконуючих обов’язки на перші 60 днів, і повне - по завершенню цього терміну. Тобто во міністра енергетики може підписати фінансові документи на виплати шахтарям, але не може призначити керівника підприємства. Після 60 днів він не зможе зробити і цього. Також забороняється покладання обов’язків міністра на особу, кандидатуру якого Верховна Рада відхилила (що є цілком логічним).

Особливо надихає наведена аргументація "Верховна Рада фактично самоусувається від виконання конституційних повноважень з призначення за поданням Прем’єр-міністра членів КМУ" (мені здається Парламент вже двічі висловив свою позицію і звинувачувати його в самоусуненні точно некоректно). І ще одне "неприйняття ВРУ протягом тривалого часу рішення про призначення міністра неминуче призведе до паралічу діяльності відповідного органу". Виглядає як шантаж - не призначаєте мого кандидата - паралізуєте роботу органу, тобто не виплачуєм ЗП шахтарям і тд. Цинічно і не по-людськи, але мабуть їм байдуже.

Прикро, що в цих політичних баталіях постраждають прості люди, які кілька місяців не можуть отримати чесно зароблені кошти.

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