Закон об олигархах является неконституционным, он превращает СНБО в суд и следствие, – эксперт

Закон об олигархах является неконституционным. Он наделяет СНБО незаконными полномочиями следствия и суда.

Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал эксперт, управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

"Так называемый законопроект об олигархах, который в действительности был нарушен, сам по себе антиконституционен, потому что нельзя наделять СНБО функциями досудебного следствия, следствия и суда по сути. Поэтому он неконституционный с точки зрения самой формы и неконституционный с точки зрения регламента, нарушения регламента, которое допустил, кстати, господин Стефанчук", – заявил эксперт.

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По мнению Завгороднего, закон будет обязательно отменен в Конституционном Суде.

"У нас уже были прецеденты, когда законопроекты отменяли именно в Конституционном Суде по причине нарушения регламента. А так там две вещи уже сделаны", – добавил эксперт.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.

После голосования возникла правовая коллизия: в финальный текст законопроекта вошло две противоположные поправки по поводу органа власти, который имеет полномочия определять олигархов. Депутаты одновременно поддержали передачу этих полномочий как СНБО, так и НАПК.

Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио сразу после скандального голосования позвонил президенту Украины и запросил финальный текст законопроекта для анализа на предмет соблюдения прав человека.