Глава Венецианской комиссии попросил Зеленского предоставить текст принятого Радой закона об олигархах

В пятницу, 24 сентября, председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросил предоставить ему принятый Верховной Радой текст закона о деолигархизации в редакции, подписанной главой государства. Специалисты комиссии хотят рассмотреть документ и подготовить соответствующее заключение.

Об этом сообщили в Офисе президента. Отмечается, что в ходе телефонного разговора Зеленский и Букиккио обсудили также проекты законов на совершенствование работы Конституционного суда, которые сейчас находятся на рассмотрении ВР. Они обменялись мнениями относительно этих документов.

"Владимир Зеленский и Джанни Букиккио констатировали единство подходов к необходимости развития в Украине верховенства права, демократии и реализации судебной реформы", – говорится в сообщении.

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Еще одной темой разговора стало формирование Этической Рады, которая будет проверять на добродетель кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия.

Зеленский и Букиккио сошлись во мнении, что реализация судебной реформы должна пройти как можно быстрее, а все имеющиеся сейчас препятствия необходимо устранить.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 сентября в Верховной Раде под давлением президента Владимира Зеленского приняли закон "Об олигархах", который фактически позволяет главе государства "назначать" олигархов и ограничивать их права. Это случилось еще до получения рекомендаций Венецианской комиссии, фактически нарушая процедуру.