Закон об олигархах будет подписан и отправлен в Венецианскую комиссию – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об олигархах будет подписан. После его отправят на рассмотрение Венецианской комиссии.

Об этом глава государства рассказал в интервью ICTV. Зеленский отметил, что он знаком с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио. По словам президента, Букиккио был удивлен, когда ему отправили проект закона, который не прошел второе чтение в парламенте.

"Мало того, что он не проголосован был и не прошел второе чтение, он был не подписан президентом Украины. То есть, он хотел бы (и это его прямая речь) увидеть именно законопроект в окончательном виде, подписанный президентом Украины, и тогда мы с вами получим от них выводы", – говорил Зеленский.

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Президент добавил, что закон об олигархах отправится в Венецианскую комиссию после того, как он его подпишет. Со слов Зеленского, бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отправил законопроект, чтобы за него не проголосовали.

"Это был политический шаг, считаю, что мелкий и ошибочный. Тем не менее, потому я и позвонил господину Букиккио, я ему сказал: "Я вам обещаю, мы отправим законопроект, который будет подписан президентом Украины, чтобы его действительно рассмотрела Венецианская комиссия", – резюмировал Зеленский.

Дмитрий Разумков, который на момент голосования за законопроект об олигархах был председателем Верховной Рады, заявил, что подпишет законопроект исключительно в той редакции, которая 23 сентября была проголосована в стенах парламента.

Фракция политической партии "Слуга народа" решила инициировать процедуру исключения народного депутата Людмилы Буймистер из своего состава. Как известно, Буймистер проголосовала красной кнопкой за закон "Об олигархах", а также она не поддерживала отставку Разумкова.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросил предоставить ему принятый Верховной Радой текст закона о деолигархизации в редакции, подписанной главой государства. Специалисты комиссии хотят рассмотреть документ и подготовить соответствующее заключение.