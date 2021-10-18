Разумков заявил, что не подпишет сфальсифицированный текст законопроекта об олигархах

Дмитрий Разумков, который на момент голосования за законопроект об олигархах был председателем Верховной Рады, заявил, что подпишет законопроект исключительно в той редакции, которая 23 сентября была проголосована в стенах парламента.

"Председатель ВР согласно решению Конституционного суда, подписывает законопроект, свидетельствуя, что именно это является текстом, который был принят в стенах ВР в тот или иной день, когда он голосовался", – заявил экс-спикер в эфире телеканала "Украина 24".

Разумков отметил, что по закону, подпись под проектом закона должен ставить председатель Верховной Рады, который занимал эту должность на момент голосования в сессионном зале.

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"Должен подписывать я. На момент рассмотрения законопроекта № 5599, так называемого Закона об олигархах, председателем ВР был ваш покорный слуга. Поэтому, исходя из этого – да", — добавил Разумков.

Он также прокомментировал слова нового спикера Руслана Стефанчука, который заявил о намерении подписать этот законопроект вопреки тому, что на момент голосования еще не был председателем Верховной Рады.

"Это будет не соответствовать действующему законодательству. Вы же видите, что далеко не всегда это сдерживает. Я видел высказывания Руслана Алексеевича, где он сказал, что "мы не будем обращать внимание на закорючки в регламенте". Но регламент – это закон", – добавил Разумков.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.

Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, определяющей орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая – АМКУ, третья – СНБО.

11 октября нардеп Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.