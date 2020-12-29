Закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу

Особый статус для временно оккупированных территорий Донбасса будет действовать еще год – до 31 декабря 2021 года.

Текст документа, продлевающего действие ст. 1 Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", напечатан в парламентской газете "Голос Украины", пишет УНН. Он вступил в силу со дня опубликования – 29 декабря.

Таким образом до конца 2021 года сохранена возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО.

Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был принят в Украине еще в сентябре 2014 года, вступил в силу 18 октября того же года сроком на 3 года.

В октябре 2017-го срок его действия Верховная Рада продлила еще на год, в октябре 2018-го – до 31 декабря 2019 года, а в декабре 2019-го – до 31 декабря 2020 года, в декабре 2020-го – до конца 2021 года.

Среди прочего закон предусматривает:

амнистию для "участников событий на территории Донецкой и Луганской областей";

гарантии свободного использования русского и других языков;

особый порядок назначения судей и прокуратуры;

экономическую поддержку региона.

Эти пункты могут быть реализованы только после проведения выборов по украинскому законодательству и под наблюдением ОБСЕ, вывода российских войск и военной техники, а также после начала работы органов местной власти.

Реально закон так и не заработал.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что за продление до конца 2021 года действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО проголосовали 304 парламентария, 27 выступили против.

Как и в предыдущие годы, против выступила партия "Батьківщина". Ее лидер Юлия Тимошенко объяснила это тем, что данный закон, по ее мнению, "является созданием государства в государстве" и "согласием отдать нашу территорию навсегда – под прикрытием так называемого мирного процесса".