Захарова пригрозила 'последствиями' Украине и Чехии из-за ареста участника аннексии Крыма Франчетти

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пригрозила "последствиями" Украине и Чехии за задержание гражданина РФ Александра Франчетти, причастного к оккупации Крыма. По ее словам, Кремль хочет, чтобы Чехия освободила россиянина.

Об этом пресс-секретарь российского МИД заявила на брифинге 16 сентября, сообщила ТАСС. По словам Захаровой, Праге не следует политизировать дело, а чешскому правительству нужно принимать взвешенные решения и не "идти на поводу у Украины".

Отвечая на вопрос, будет ли готова Россия к зеркальным меры, если Чехия выдаст Украине задержанного в Праге Франчетти, Захарова перешла к угрозам и пыталась напугать последствиями в случае "недружественных действий".

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"Хотела бы подчеркнуть, что любые недружественные действия против наших граждан будут иметь свои последствия", – заявила она.

"Будут последствия, понятно какие", — добавила Захарова.

Она также сообщила, что Москва потребовала у чешской стороны официальной нотой предоставить разъяснения мотивов и обстоятельств задержания Франчетти и призвала власти Чехии освободить россиянина.

По словам Захаровой, Россия рассчитывает, что Прага воздержится от шагов, "которые ухудшат и без того напряженные отношения между странами".

Как сообщал OBOZREVATEL, городской суд Праги 14 сентября арестовал гражданина России Александра Франчетти, причастного к оккупации Крыма. Россиянина на днях задержали в аэропорту столицы Чехии по запросу Украины.