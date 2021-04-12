Захарова обвинила Украину в "неуемной злобе", комментируя заявление Зеленского о первом полете в космос

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Киев в "неуемной злобе" и "русофобии".

Таким образом она на своей странице в Facebook прокомментировала слова президента Владимира Зеленского о том, что без Украины этого не произошло бы.

"Сколько лет уже ничего не мешает украинским конструкторам с фундаментальными расчетами и верой покорять космические просторы. И мы рады, что все получается, даже если и в мечтах. Жаль, что ярчайшими достижениями современного киевского режима стали неуемная злоба, русофобия и реинкарнация националистической идеологии с нацисткой символикой", – написала официальный представитель МИД РФ.

Захарова также добавила, что Россия якобы "никогда не делила славу космических побед".

Facebook Марии Захаровой.

Отметим, что ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска вряд ли способен так же быстро добираться до МКС, как российские.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский по случаю 60-летия первого полета в космос заявил, что в этом событии большую роль сыграли украинские конструкторы, которые воплощали в жизнь космические программы СССР.

Он добавил, что сейчас Украина является одним из 13 участников "клуба космических государств", где занимает достойное место.