'Зачем я буду встречаться?' Зеленский озвучил главные условия на переговорах с Россией

Продолжение переговоров Украины с Россией будет осуществляться только в условиях восстановления "режима тишины". Сначала командование оккупантов должно отозвать свои войска, затем дипломаты обеих стран садятся за стол переговоров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями украинских СМИ. Он подчеркнул, что не видит причин для новых встреч с агрессором при других обстоятельствах.

"А для чего мне с ними встречаться? Когда у них только одно желание оккупировать территорию, то пусть идут, пусть захватывают, а со мной им о чем говорить? Вот и все. Я считаю, что все должно быть разбито на конкретные шаги, медленные и спокойные. Будем говорить и обязаны решать, но только после того, как не совершается выстрелов и отведена техника", – подчеркнул глава государства.

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Украинский гарант также добавил, что готов обсуждать все вопросы, которые стоят на повестке дня России. Это касается и статуса в НАТО, и демилитаризация, и будущее Крымского полуострова. Но каждый из этих пунктов будет осуществляться только при полной отмене эскалации внутри нашей страны.

"Иначе кто из заверителей безопасности подпишет соглашения, принятые в горячей фазе войны?", – справедливо заметил Зеленский.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, лидер украинской нации на этой же пресс-конференции пояснил, как должен выглядеть мирный договор с Россией.