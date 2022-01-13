Колбаса из так называемой Донецкой народной республики появится на прилавках Ростовской области, сообщает нам Интерфакс. Произойдет это во исполнение указа президента Путина "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Известное дело, гуманитарная составляющая — неотъемлемая часть внешней политики России. Спросите у жителей сирийского Алеппо, например.

Тут вот что интересно: с одной стороны, в указе написано, что "отдельные районы" Донецкой и Луганской областей — это все же Украина. Но, с другой, колбаса следует через границу, на которой нет украинских таможенных постов, и что-то мне подсказывает — никаких экспортных пошлин в киевскую казну с донецкой "докторской" никто не заплатит. А еще можно вспомнить раздачу в этих же самых "районах" российских паспортов, прием республиканского начальства в "Единую Россию", десятки, если не сотни других признаков постепенной, но неуклонной интеграции этой части Украины в Россию и ее реалии — политические, экономические, социальные и культурные. По сути, эти территории во многом уже не Украина. И даже если представить себе, что Москва и Киев договорятся выполнить Минские соглашения, местное население этому, скорее всего, категорически воспротивится. С каждым днем шансы, что марионеточные республики превратятся в кремлевского троянского коня в составе Украины (как это замышляли в Москве в момент подписания Минских соглашений 2015 года), стремительно уменьшаются. Не могу себе представить, чтобы об этом не задумывались за красной стеной.

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На эту же мысль наводят и итоги российско-американских переговоров в Женеве, завершившихся в понедельник. Точнее, отсутствие каких-либо итогов. Оно, само по себе, конечно, было ожидаемым. Но эмиссар Москвы, заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что не будет обсуждать Украину и что любые перемещения российских войск по своей территории — суверенное право России. А именно "деэскалация" ситуации вокруг Украины — это главное, ради чего в Швейцарию приехала заместитель государственного секретаря Уэнди Шерман с делегацией.

Кроме того, Рябков продолжает от имени Кремля настаивать на "гарантиях безопасности", обнародованных Москвой в декабре. Они должны включать в себя обещание не принимать Украину и Грузию, и вообще любые страны, которые когда-то считались республиками СССР, в НАТО. Кроме того, альянс должен фактически прекратить любую военную активность на территории стран Центральной Европы и Балтии, входящих в его же состав. То есть Рябков (а фактически Путин) говорит американцам: "Если вы думали, что наши требования — пустые слова, то вы ошибались. Мы от них не откажемся, хотя и готовы отдельно вести переговоры по ядерному разоружению, мерам доверия, противостоянию талибам или новому соглашению по ядерной программе Ирана".

Посол США в Москве Джон Салливан на следующий день после женевских переговоров сказал, что в Вашингтоне испытывают тревогу по поводу ситуации на российско-украинской границе. По словам дипломата, военнослужащих и боевой техники России там не стало меньше.

Предположу, что в Кремле знают — никаких гарантий безопасности, никакого права вето на решения НАТО Москва не получит. И готовится поставить Украину и Запад перед новым свершившимся фактом — если не юридическим признанием, то "взятием под защиту" "ЛНР" и "ДНР" и легализацией российского военного присутствия на этой, фактически контролируемой Москвой, территории Украины.

А после легализации присутствия — и, как считают в администрации Путина, не самых жестких санкций со стороны США и ЕС — приступить к новому раунду дискуссий. О чем? Да о чем угодно. Даже об условиях вывода российских войск из "республик". Путин, который любит издевку, скажет: "Силы ОДКБ, возглавляемые Россией, ушли из Казахстана по просьбе законных властей. Вот и с Донбасса мы уйдем. Только украинское правительство должно что-то существенное за это предложить".

И все будут прекрасно понимать, что никакие войска никуда не уйдут. И Киев ничего не предложит. Но одновременно там никто никогда не скажет: "Это больше не наша земля", потому что не захочет быть обвиненным в предательстве национальных интересов. И вновь потянутся месяцы и годы переговоров о территории, которую Москва постепенно приберет к своим рукам. И все будут это понимать, но делать вид, что еще о чем-то можно договориться. И европейцы продолжат взывать к диалогу и дипломатии.

Вдобавок в ближайшее время в Европе вполне может разразиться новый кризис — республика боснийских сербов явно хочет выйти из состава Боснии и Герцеговины. Москва, похоже, вовсе не против. В этом случае европейцам и американцам может стать не до Украины. Более того, Путин очень скоро окажется загружен телефонными переговорами с западными представителями, прежде всего, вечно испуганными западноевропейцами. Они будут просить его использовать "традиционное влияние России на Балканах", "исторические связи с сербами" — нужный штамп подставьте сами. Путин получит шанс снова стать незаменимым — и еще более рукопожатным. Российские власти продолжат переговоры с американцами и их союзниками в Женеве, Брюсселе, Вене, Нью-Йорке. Почему же не поговорить, если пока есть время? Но и закупки символической донецкой колбасы в Кремле явно намерены наращивать. Всех сортов и размеров.