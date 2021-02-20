За Зеленского на выборах президента проголосует каждый четвертый определившийся украинец – опрос

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 25,2% украинцев, которые определились и приняли бы участие в выборах.

Таковы результаты социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего при содействии "Нью Имидж Маркетинг Групп" (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

В то же время за пятого президента Петра Порошенко готовы проголосовать 15,6% опрошенных, за нардепа от ОПЗЖ Юрия Бойко – 13%, за лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко – 10,2%.

Лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко поддерживают 6,9% определившихся украинцев, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука – 6%, бывшего премьера Владимира Гройсмана – 4%, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 3,8%, блогера Анатолия Шария – 3,6%.

Другие кандидаты набрали бы менее 3% голосов.

Также исследователи вывели "баланс доверия" к украинским политикам – это разница между долей тех, кто "полностью" или "скорее" доверяет, и тех, кто "скорее" или "совсем" не доверяет.

Так, у Разумкова самый высокий "баланс доверия" -36, у Зеленского -39, а у Бойко -43. А самый низкий "баланс доверия" у Тимошенко (-64).

Опрос проведен в период с 27 января по 5 февраля 2021 года. Опрошено 2400 респондентов по всей Украине. Статистическая погрешность не превышает 2,05%.

Украинский институт будущего (Ukrainian Иnstitute for the Future) – это независимый аналитический центр, прогнозирующий изменения в стране и мире и моделирующий возможные сценарии развития событий. Эксперты UIF формулируют практические рекомендации правительству к действиям в виде докладов, аналитических записок, законопроектов и тому подобное.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее опрос показал, что половина украинцев поддержала идею отставки президента Владимира Зеленского.