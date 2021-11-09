Не успели высохнуть чернила на документах, которые якобы были подписаны на заседании Высшего госсовета Союзного государства, как российские власти атаковали Александра Лукашенко в частности и Беларусь в целом.

Напомним, 4 ноября появилась информация о подписании декрета Высшего госсовета Союзного государства "Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021 — 2023 годы", включающего 28 отраслевых союзных программ ("дорожных карт"). Также стало известно об утверждении Путиным и Лукашенко военной доктрины и концепции миграционной политики, а также одобрении постановления о присуждении премии Союзного государства в области науки и техники в 2021 году.

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Поскольку тексты документов так и не были опубликованы, остаётся только гадать, что это было — сдача Беларуси или ритуальное событие.

Например, критики Александра Лукашенко считают, что он не является легитимным главой государства, а значит, все подписанные им документы "юридически ничтожны". Все соглашения и документы, которые он подписал после президентских выборов в 2020 году, нелегитимны и могут быть пересмотрены новыми белорусскими властями, в том числе "дорожные программы" в рамках Союзного государства. Другие считают, что если бы для Москвы эти совместные программы имели лишь формальное значение, то Россия не развязала бы гибридную войну против Александра Лукашенко. Третьи говорят, что Владимир Путин забирает Беларусь за долги, ссылаясь на то, что внешний долг республики составляет $42,2 млрд, он на 90% номинирован в иностранной валюте, и гасить его нечем — в резервах всего $8,7 млрд, из которых реальной валюты лишь $4 млрд, а остальное приходится на золото, позицию в МВФ и неликвидные активы. Перезанять на Западе не получится из-за санкций, закрывших доступ Беларуси к рынкам капитала, а в 2023 году начинаются погашения белорусских еврооблигаций.

В этой ситуации Александру Лукашенко пора было бы сесть за стол переговоров с Евросоюзом, но в понедельник, 8 ноября, стало известно о резком обострении ситуации на белорусско-польской границе. В частности, СМИ сообщили, что несколько тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и стран Африки, которые массово прилетали (и прилетают) в Минск, начали собираться большими группами и организованно идти к пограничному переходу Кузница — Брузги. При этом пророссийские ресурсы акцентировали внимание на том, что группы нелегалов сопровождают и контролируют белорусские силовики, и все события на белорусско-польской границе происходят в их присутствии и под их контролем. Однако госпогранкомитет Республики Беларуси отрицает причастность к происходящему, заявляя, что нелегальные мигранты "самоорганизовались".

Белорусские власти опровергают причастностью к обострению, а тем временем пророссийские СМИ, аккаунты в соцсетях и Telegram-каналы освещают происходящее под выгодным Владимиру Путину, а не Александру Лукашенко, углом. Правда, не прошло и несколько часов, как пропагандисты провалили явки и пароли — независимый белорусский телеканал Белсат TV опубликовал видео, на котором видно, как мужчина задувает в глаза ребёнку сигаретный дым, пока второй держит его голову двумя руками, чтобы снять на камеру детские слёзы.

"Так создаётся картина, необходимая белорусскому государственному телевидению", — прокомментировали происходящее журналисты.

Ещё на одном видео видно, как плачет оказавшийся в группе нелегальных мигрантов ребёнок. Как прокомментировали журналисты, его слёзы были настоящими, но ребёнок расплакался из-за того, что белорусские силовики перекрыли нелегальным мигрантам дорогу. Судя по всему, пропаганда до сих пор работает по устаревшим лекалам, штампуя фейковые истории в духе "распятого мальчика".

Как бы то ни было, российские власти в шаге от желаемого. Скорее всего, Александр Лукашенко надеялся вынудить Евросоюз сесть с ним за стол переговоров за спиной у России, а Владимир Путин — сорвать переговоры и сжечь последние мосты между Беларусью и Западом. Теперь о переговорах не идёт и речи, а Евросоюз готовит пятый пакет санкций против Беларуси из-за обострения на границе. Ожидается, что в "чёрный список" попадут порядка трёх десятков физических и юридических лиц, в том числе белорусские аэропорты и наземные службы, причастные к "шантажу мигрантами". Санкционный пакет будет готов к понедельнику, 15 ноября, когда состоится встреча министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе.

Но Александр Лукашенко не сдаётся и поднимает ставки. Нелегальные мигранты разбивают лагеря на белорусско-польской границе в надежде преодолеть её, если не штурмом, то осадой. А тем временем, госпогранкомитет Беларуси пугает, что "с учётом заявлений официальных лиц Польши о концентрации вооружённых сил и техники вблизи границы, не исключаем провокационных действий польской стороны, направленных на оправдание применения физической силы и спецсредств в отношении беженцев".

В Кремле тем временем потирают руки — скоро Беларусь будет вынуждена не только признать Крым "российским", но и прыгнуть в объятия России, забыв о независимости и суверенитете, ведь если в Евросоюзе поставят окончательный крест на Александре Лукашенко, у него не будет выбора.

"Не сомневаемся, что миграционные службы Белоруссии принимают меры, чтобы удержать ситуацию в законном русле", — комментирует ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Смотрю видео, на котором польские силовики распыляют в лицо прорывающимся через белорусско-польскую границу иракским мигрантам какую-то химическую отраву, и думаю о том, что Польша является членом Совета ООН по правам человека", — пишет в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. А тем временем в кулуарах говорят, что в миграционном кризисе виноват не Минск, а Москва, которая является идейным вдохновителем и организатором "шантажа мигрантами".

В частности, ряд СМИ пишут, что до недавнего времени эта версия всерьёз не рассматривалась.

Но всё изменилось в понедельник, 8 ноября, когда в русскоязычном сегменте интернета появилось огромное количество видео, на которых нелегальные мигранты под руководством похожих на белорусских силовиков людей идут вдоль дорог, а затем через лес в сторону Польши и штурмуют заграждения на белорусско-польской границе. При этом активно продвигаются нарративы, что "во всем виновата Беларусь" и "во всём виноват Лукашенко", который организовывает и контролирует нелегальных мигрантов.

Согласитесь, вряд ли бы белорусские силовики разрешили снимать себя на камеру и передавать видео пророссийским ресурсам, к тому же для размещения в открытом доступе. Белорусские власти, мягко говоря, недолюбливают российские СМИ, в частности, недавно в Беларуси закрыли любимую газету Путина — "Комсомольскую правду", а позднее заблокировали доступ к прокремлёвскому российскому информагентству Regnum.

С учётом вышеизложенного, в пятый санкционный пакет Евросоюза против Беларуси стоило бы включить санкции против России, как идейного вдохновителя и организатора обострения на белорусско-польской границе. Пикантности этой истории добавляет тот факт, что нелегальные мигранты скандируют: "Germany! Germany!", тем самым давая понять, что их конечной целью является не Польша, а Германия. Не удивимся, если Россия решила убить трёх зайцев одним выстрелом — помимо окончательной изоляции Лукашенко на международной арене и признания Крыма "российским", ускорить сертификацию и запуск "Северного потока-2". Неслучайно ведь именно в понедельник, 8 ноября, российские СМИ сообщили, что строительство "Северного потока-2" завершено и он готов к запуску. Энергетический шантаж не прошёл — в ход пошёл "шантаж мигрантами".