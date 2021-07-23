Литва выступила за предоставление Украине ПДЧ по НАТО в обмен на 'Северный поток-2'

Министр иностранных дел Литвы Габриэль Ландсбергис считает ошибкой соглашение "Северный поток-2", которое заключили США и Германия. Он также озвучил, как эту ситуацию можно исправить.

Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что в обмен на завершение строительства российского газопровода Киев мог бы получить план действий по членству в НАТО. Еще одним вариантом он назвал вывод российских войск с территории Украины, передает Delfi.

По словам Ландсбергиса, договоренности США и Германии будут дорого стоить.

"Вижу возможности исправить эту ошибку, если бы Украине был предложен план действий по членству в НАТО или чтобы открытие газопровода было использовано как рычаг для вывода российских войск с территории Украины", – добавил он.

Видео дня

Дипломат также назвал соглашение огромной победой российского президента Владимира Путина, за которую тот должен заплатить высокую цену.

"Это серьезный рычаг, и есть возможность использовать его. В противном случае это станет поражением государств, которые договорились о "Северном потоке-2", – подытожил Ландсбергис.

Как сообщал OBOZREVATEL, США и Германия договорились о "Северном потоке-2". Берлин обязался инициировать санкции против России, если Кремль будет использовать газопровод, как оружие, или прибегнет к новой агрессии против Украины.

Также Киев получит дополнительную финансовую помощь.

В то же время в МИД Польши и Украины заявили, что страны продолжат противодействовать российскому газопроводу.