Никому нельзя обижать кого-либо! Тем более полицейских, ежедневно рискующих своей жизнью и здоровьем.

Информирую, что водитель народного депутата, ставший сегодня известен на всю страну не с лучшей стороны из-за манеры общения с полицейским, привлечен к административной ответственности по статье 130 Кодекса об админправонарушениях за отказ пройти признание.

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Рішенням Печерського районого суду Києва він позбавлений права керування на 1 рік і заплатив штраф 10200 гривень.

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Звісно, бувають випадки негарної поведінки з боку поліцейських. І за це ми їх караємо.

Але досі немає суттєвої відповідальності за образу поліцейського.

У Верховній Раді перебуває на розгляді законопроект № 5050-1, який пропонує запровадити відповідальність за образу поліцейського у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень.

Сподіваюсь, народні депутати ухвалять цей законопроект і захистять право поліцейських на повагу у випадках, коли їх дії захищає Закон.

Це буде по-європейськи, справедливо й по суті. Так живуть цивілізовані країни, до яких ми прагнемо приєднатися. М’яч на полі законодаців. Вони мають не лише ухвалити цей закон, але й бути взірцем для громадян у своєму ставленні й культурі спілкування з правоохоронцями.