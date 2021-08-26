Ющенко назвал украинцев 'квазинацией' и рассказал, чего не хватает стране. Видео

Третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что украинцы за 30 лет независимости еще не смогли стать полноценной нацией. Гражданам Украины для этого еще не хватает многих вещей.

Об этом Ющенко сказал в интервью журналистке Наталье Влащенко. Слабые национальные процессы главной нашей бедой, считает бывший глава государства и называет украинский "квазинациею".

"Я должен откровенно, без глубоких комментариев, сказать: мы еще квазинация. Многие того, что характерно для здоровой, сильной и консолидированной нации, у нас нет", – сказал Виктор Ющенко, отвечая на вопрос журналистки о крупнейшем врага Украины.

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По словам бывшего главы государства, в первую очередь нужно формировать глубокую национальное самосознание, поэтому именно эти вопросы сегодня нужно вынести на повестку дня.

"От этого только сила набирается", – отметил он.

В то же время Ющенко назвал пять вещей, которыми страна может гордиться как достижениями за годы независимости. По словам третьего президента, это: усиление национального самосознания, развитие политических институтов, укрепление рынков, мощная армия и политику безопасности, а также появление национальной церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктор Ющенко заявил, что Украина не получила План действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте (Румыния) из-за канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози.