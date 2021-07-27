Юлия Тимошенко – лидер по темпам наращивания доверия людей, – опрос 'Рейтинга'

Рейтинг доверия к политикам возглавляют Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко. В то же время лидер "Батькивщины" опережает президента по динамике увеличения доверия – за последние полгода она добавила к своему рейтингу 5%.

На это указывают результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в течение 23-25 июля 2021 года. Так, Зеленскому доверяют 45% опрошенных, а Тимошенко – 31%.

На вопрос, если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, то среди тех, кто определился и намерен голосовать, 24,1% опрошенных поддержали бы партию "Слуга народа", 14,3% – "Европейскую солидарность", 12,8% – "Батьківщина", 12,4% – ОПЗЖ.

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Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" в течение 23-25 июля 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Всего опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Напомним, одно из последних исследований Киевского международного института социологии показало, что "Батьківщина" Юлии Тимошенко вышла на второе место среди политических сил и может сейчас рассчитывать на 15% на парламентских выборах.