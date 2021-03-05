YouTube восстановит аккаунт Дональда Трампа

Видеохостинг YouTube планирует восстановить аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил генеральный директор YouTube Сьюзан Войчицка, пишет CNN. Она подчеркнула, что Трампа разблокируют, когда риск насилия снизится.

"Мы отменим решение о прекращении работы канала Дональда Трампа, когда определим, что риск насилия снизился", – сказала гендиректор.

Напомним, что 13 января 2021 года Youtube заблокировал аккаунт действующего президента США Дональда Трампа и удалил последние видео. Администрация YouTube сообщила, что канал Трампа был заблокирован из-за видео, на котором было подстрекательство к насилию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США Дональда Трампа заблокировали в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и Twitch. При этом социальная сеть Twitter приняла решение навсегда заблокировать аккаунт Трампа.