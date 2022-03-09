Япония впервые отправила в Украину самолет с военной помощью. Фото

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Япония уже отправила в Украине самолет с военной помощью. Отметим, что такое решение страна приняла впервые за свою историю.

Об этом сообщается в Twitter японского Министерства обороны. Речь идет о средствах индивидуальной защиты (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Самолет с касками и бронежилетами уже вылетел из авиабазы Комаки.

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"Министерство обороны Японии продолжит прилагать все усилия для оказания помощи Украине", – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что это первая такая миссия для Японии.

Как сообщал OBOZREVATEL, соответствующие документы о предоставлении военной помощи Япония и Украина подписали 8 марта.

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