Янукович говорил, что против него восстали все темные силы, – экс-замминистра обороны

Бывший народный депутат, экс-заместитель министра обороны Украины Борис Андресюк рассказал о своей встрече в 2004 году с тогдашним кандидатом в президенты Виктором Януковичем.

Как сказал он в интервью журналисту Дмитрию Гордону, тогда во второй тур вышли Виктор Ющенко и Янукович. ЦИК посчитала победу Януковичу, и люди вышли на протесты, которые вылились в Оранжевую революцию.

По словам Андресюка, Янукович набрал его ночью.

"Около 12 часов раздался звонок: "Здравствуйте, я Виктор Федорович Янукович. Борис Павлович, вы бы не могли подъехать ко мне? Я хочу с вами поговорить". Я уже лег – думал: "Может, поспать?" Я говорю: "А куда подъехать?" Говорит: "Ну, приезжайте в [кинотеатр] "Зоряний". Я встал, оделся, поехал. Было очень много там людей", – сообщил экс-нардеп.

Разговор с Януковичем происходил в отдельной комнате, беседовали очень долго.

"Он беседовал – я слушал. Пили чай. Почему-то он посчитал необходимым поговорить очень искренне, откровенно. Я не могу сейчас все говорить, потому что там было очень много личных моментов. Я даже сначала не понял, почему он мне многое рассказывает. Он пересказал всю свою судьбу с молодых лет, в том числе плохую, о которой мы знаем, эту [тюремную] историю из биографии", – отметил Андресюк.

После этого Янукович предложил присоединиться к его команде.

"Он сказал такую фразу: "Я прошу тебя: пошли со мной! Вот сейчас против меня восстали все темные силы. Все темные силы! Пошли со мной! Будешь ко мне открывать ногами дверь" (что меня очень насторожило). И сказал такую фразу еще: "Победа будет за мной. Я все равно стану президентом. И в 2010-м он стал президентом (хотя мы знаем последствия)", – добавил экс-депутат.

Янукович показался ему немножко растерянным, но настроенным на борьбу.

"Думаю, он нуждался в поддержке сильных людей, личностей. Он искал, собирал и хотел концентрировать таких людей вокруг себя. Он понимал, что в одиночку или с какой-то только, скажем, донецкой командой будет очень сложно пробиться, победить и закрепиться на таких должностях", – предположил Андресюк.

В итоге он не принял предложение Януковича.

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