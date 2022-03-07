'Я в Киеве и мы воюем за Украину вместе с армией': Зеленский записал новое обращение к украинцам. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский остается в Киеве. Он заявил, что руководство государства продолжает воевать с Россией вместе с украинской армией.

Об этом глава государства сказал в новом видеообращении к украинцам. Он подчеркнул, что будет в столице столько, сколько нужно, чтобы победить в этой войне.

"В стране война, так что каждый день – понедельник. И сегодня – двенадцатый вечер нашей борьбы, нашей защиты. Мы все на местах, все работаем – каждый там, где должен. Я в Киеве, моя команда со мной. Тероборона на местах, наши военные на позициях", – подчеркнул Зеленский.

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Украинские врачи, спасатели, транспортники, дипломаты и журналисты также продолжают свою важную работу на местах.

"Все мы воюем. Все мы вносим вклад в нашу победу. Которая обязательно будет. Силой оружия и нашей армии. Силой слова и нашей дипломатии. И силой духа – которая есть и у первой, и у второй, и каждого из нас", – сказал президент.

Он отметил смелость и достоинство украинцев, которые выходят против оккупантов, чтобы показать, что им здесь не рады. "А тот, кто повторял: "Мы один народ", – точно не рассчитывал на такую реакцию", – добавил украинский лидер.

Зеленский пообещал, что от врага в Украине не останется ни следа. Мы все отстроим и сделаем наши города, которые разрушали оккупанты, лучше, чем любой город в России.

Он подчеркнул, что украинская армия сейчас удерживает позиции и наносит при этом противнику очень серьезные потери.

"Мы должны понимать, что каждый день борьбы, каждый день сопротивления создают для нас лучшие условия. Сильную позицию. Чтобы гарантировать наше будущее. В мире. После этой войны", – добавил президент.

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