Взятые в плен российские оккупанты будут отбывать наказание в Украине, – Верещук

Оккупанты из России, которых будут брать в плен украинские военнослужащие, будут отбывать наказание на территории Украины. Со временем будет создан обменный фонд, и россиян смогут обменивать на пленных украинцев.

Об этом сказала вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает пресс-служба ведомства. В то же время, по ее словам, сейчас власти страны-агрессора не слишком заботятся о судьбе своих погибших, раненых или пленных военнослужащих.

Чиновница подчеркнула, что в Украине разработан порядок действий в сфере обращения с военнопленными и создан для этого Координационный штаб.

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"Мы не варвары и не орда, каковой является российская армия. Мы будем работать, как определено международным гуманитарным правом и обменный фонд мы обязательно сформируем. Российских военнопленных будут обменивать, или они будут нести наказание в Украине", – рассказала Верещук.

Она добавила, что в настоящее время действует система обмена военнопленными, в которой задействован Международный комитет Красного Креста – на каждого из пленных оккупантов заполняют специальные карты. Дальше их судьба будет решаться переговорными процессами.

По словам Верещук, проблема военнопленных россиян уже имеет большие масштабы, однако сейчас не известно, будет ли Россия заниматься своими гражданами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине был создан Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. В нем возникла необходимость, потому что пленных российских оккупантов уже так много, что этот вопрос нельзя возлагать на те структуры, которые были в стране до войны, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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