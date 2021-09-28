Выступление Лероса в Раде с обнародованием записей разговоров может быть постановкой: эксперт показал видео

Народный депутат Гео Лерос якобы получал деньги не только за поджог собственного авто и публикацию компромата на кандидата в мэры. Его выступление в Верховной Раде в сентябре 2020 года, на котором он обнародовал записи разговоров, также может быть постановкой.

Об этом заявил политический эксперт Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook, опубликовав видео, на котором Лерос якобы получает задание и гонорар за его выполнение (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Друзья, сегодня появилось очень интересное видео с приключениями нашего знаменитого "борца с коррупцией и коррупционерами" Гео Лероса. На котором он получает очередное задание и, конечно, пухлый конверт с наличными. Просто смотрите и наслаждайтесь", – комментирует он.

Видео дня

На видео есть фрагменты, записанные, по словам эксперта, в одном из офисных центров столицы. На нем якобы Гео Лерос общается с неизвестным собеседником, который ставит народному депутату задания. В частности, неизвестный человек учит Лероса, как нужно представить в Верховной Раде аудиозапись разговоров между депутатом Николаем Тищенко и бизнесменом Денисом Комарницким. Он советует заявить, что запись передал сотрудник СБУ.

За выполнение этого задания Лерос якобы получает 20 тысяч долларов, после чего с трибуны Верховной Рады почти слово в слово повторяет то, что ему приказал заказчик.